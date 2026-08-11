Первые лица Грузии поздравили "Иберию 1999" с выходом в еврокубки

"Иберия 1999" стала первым за 22 года грузинским клубом, который примет участие в основной стадии еврокубка. Последней командой, которой удалось добиться этого, было тбилисское "Динамо".

Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравили тбилисскую "Иберию 1999" с выходом в еврокубки.

"После 22-летнего перерыва грузинский клубный футбол возвращается в еврокубки! Поздравляю "Иберию"

– Ираклий Кобахидзе.

Со своей стороны, Кавелашвили поздравил "Иберию 1999" с победой над "Ларном" (Северная Ирландия) и пожелал команде успехов и новых достижений.

Обыграв по сумме двух встреч "Ларн", "Иберия 1999" вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Ее соперником будет победитель пары "Ягеллония" (Польша) и "Рейнджерс" (Шотландия). Победа над одной из этих команд позволит "Иберии 1999" сыграть на общем этапе Лиги Европы. В случае поражения грузинская команда примет участие в общем этапе Лиги конференций.

В последний раз клуб из Грузии участвовал в основной стадии еврокубка в 2004 году – тогда "Динамо" Тбилиси играло на групповом этапе Кубка УЕФА.