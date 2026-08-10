Мекканское соглашение не направлено против какой-либо страны - Эрдоган

Соглашение о совместной обороне между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном не направлено против каких-либо государств, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписанное с Саудовской Аравией и Пакистаном Мекканское соглашение о совместной обороне не направлено против других государств. Об этом он сообщил в интервью газете Asharq Al Awsat.

"Мекканское соглашение о совместной обороне, основанное на понимании того, что проблемы региона должны решаться самими его участниками, является проявлением стратегической воли, базирующейся на мире, стабильности, солидарности и коллективном сдерживании, а не на формировании блока, нацеленного против какой-либо отдельной страны"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер добавил, что соглашение открыто для присоединения всех братских стран, а будущее региона должно формироваться без внешнего вмешательства ради построения нового порядка на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, Мекканское соглашение было заключено 7 августа. Документ подписали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Договор предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения.