Вестник Кавказа

Россия рекордно нарастила импорт грузинской минеральной воды

Россия рекордно нарастила импорт грузинской минеральной воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия на 11% нарастила поставки грузинской минеральной воды. Также в несколько раз вырос импорт фруктовых соков из Грузии.

РФ на 11% нарастила импорт грузинской минеральной воды относительно показателей 2025 года, что стало новым рекордом. Стоимость поставок составила более $46 млн. 

По данным СМИ, наибольшим спросом у россиян пользуются марки "Боржоми" и "Набеглави". 

Значительный рост отмечен и в сегменте фруктовых соков, импорт которых вырос в несколько раз. При этом поставки сладкой газированной воды сократились на 22%. Стоимость импорта напитков в РФ составила чуть более $5 млн.

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