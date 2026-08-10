Россия рекордно нарастила импорт грузинской минеральной воды

Россия на 11% нарастила поставки грузинской минеральной воды. Также в несколько раз вырос импорт фруктовых соков из Грузии.

РФ на 11% нарастила импорт грузинской минеральной воды относительно показателей 2025 года, что стало новым рекордом. Стоимость поставок составила более $46 млн.

По данным СМИ, наибольшим спросом у россиян пользуются марки "Боржоми" и "Набеглави".

Значительный рост отмечен и в сегменте фруктовых соков, импорт которых вырос в несколько раз. При этом поставки сладкой газированной воды сократились на 22%. Стоимость импорта напитков в РФ составила чуть более $5 млн.