Прибрежные воды Антальи начал чистить робот

Туристы, отдыхающие на пляжах турецкой курортной Антальи, теперь могут увидеть в прибрежных водах Средиземного моря робота-уборщика Çöp Kapar, который способен собирать с поверхности воды бутылки, упаковку и другие отходы.

Побережье Средиземного моря, омывающего берега турецкого курорта Анталья, начал очищать от мусора в маринах и портах дистанционно управляемый робот Çöp Kapar ("Сборщик отходов"), сообщил глава Палаты морской торговли Антальи Ахмет Четин.

Объем работ морского помощника колоссален – он охватывает 640-километровое побережье Антальи между районами Газипаша и Каш, которое в летний период посещают миллионы местных и иностранных туристов. В рамках проекта "Ноль отходов" администрации Антальи помогает Палата морской торговли города-курорта, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Когда робот обнаруживает на поверхности моря отходы, он направляется к ним и собирает их в специальный контейнер. Мы стремимся расширить использование роботов прежде всего в маринах, рыбацких портах и местах швартовки судов"

- Ахмет Четин

Единственный недостаток процесса - робот предназначен исключительно для очистки поверхности воды и способен собирать пластиковые бутылки, упаковку и другие плавающие отходы, а вот над очисткой морского дна уже работают водолазы.

Дело это – очень сложный, но крайне важный для сохранения морской экосистемы процесс, поэтому крайне важно, чтобы туристы, местные жители и моряки помнили об этом и выбрасывали мусор в море, добавил Ахмет Четин.