Новый военный блок в преддверии большой войны. Мекканское соглашение. Максим Шевченко

7 августа 2026 года в Мекке между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано Мекканское оборонительное соглашение, известное также как Мекканское соглашение.

Соглашение направлено на усиление коллективного сдерживания агрессии. Нападение на одного из членов рассматривается в качестве нападения на всех участников соглашения. Союз представляет собой аналог НАТО.

Историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко поговорили о новых военных блоках, формирующихся на Ближнем Востоке и в Азии, а также о том, что это значит для региона и всего мира.