Музей обороны Туапсе будет сотрудничать с проектом "Территория Победы"

Историко-краеведческий музей Туапсе будет участвовать в работе по сохранению и популяризации исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны как хранитель документов о битве за Кавказ.

Музей Победы будет сотрудничать с Историко-краеведческим музеем обороны Туапсе, где хранятся документы об одном из самых значимых сражений Великой Отечественной войны - битве за Кавказ, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

"Согласно документу, учреждения культуры будут сотрудничать в работе по сохранению и популяризации исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию гражданского общества, воспитывая бережное отношение к культурно-историческому наследию страны"

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Учреждения уже наметили план совместных исследовательских проектов и создания образовательных программ, основанных на документах, касающиеся воспоминаний одного из самых значимых сражений Битвы за Кавказ - Туапсинской оборонительной операции, передает ТАСС.

В музее Туапсе собраны уникальные документы, найденные в ходе полевых поисковых экспедиций на местах боев, а также материалы архивов министерств обороны РФ и Германии. Такое сотрудничество приведет к созданию совместных выставок, исследовательских проектов и образовательных программ, - поведал глава администрации Туапсинского округа Сергей Бойко.

Международный проект "Территория Победы" работает с 2017 года – он создан по инициативе Музея Победы и объединяет экспозиции более 300 российских и зарубежных музеев в едином музейном и информационном пространстве, рассказывающем о военной истории XX века.

Напомним, в августе 1942 года началась Туапсинская оборонительная операция, в ходе которой немецкая армия, стремившаяся захватить Кавказ, была остановлена на подступах к Главному Кавказскому хребту в 23 км от Туапсе. В тех сражениях погибли 25 тыс немецких солдат и офицеров, а потери советской армии составили около 100 тыс человек.