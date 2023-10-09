Спасатели КЧР увековечили стелой в горах подвиг защитников Кавказа

На Клухорском перевале на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря в горах Карачаево-Черкесии спасатели региона провели акцию по установке стелы и памятного знака "Защитникам перевалов Кавказа".

Карачаево-черкесские спасатели сегодня увековечили память защитников перевалов Кавказа, установив на одном из них, Клухорском, стелу и памятный знак в их честь в год 80-летия Великой Победы, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

"Мы, потомки поколения победителей, должны помнить о подвиге наших дедов и прадедов, чтить их память и передавать ее из поколения в поколение. Битва за Кавказ - историческая веха в судьбе нашей страны. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу землю. Сплотившись, мы смогли дать отпор врагу. Я уверен, что и через десятилетия здесь, у этого памятника, будут стоять наши дети и внуки"

- начальник ГУ МЧС по КЧР Александр Голоколенко

Примечательно и то, что акция прошла на высоте более 2,5 тыс м в день начала битвы за Кавказ: как написал в своем Telegram-канале глава КЧР Рашид Темрезов, Кавказ стал символом несокрушимого единства народов СССР, а сплоченность его защитников стала той нерушимой стеной, о которую разбились гнусные планы врага, передает ТАСС.

После открытия стелы и памятного знака организаторы мероприятия возложили цветы, произвели три оружейных залпа и почтили минутой молчания память защитников Родины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в дагестанском Каспийске прошел масштабный военно-исторический фестиваль, центральным событием которого была реконструкция битвы за Кавказ. Это событие собрало порядка 10 тыс зрителей. Организаторы фестиваля, среди которых были историки, военные специалисты и энтузиасты, уделили особое внимание деталям. Они стремились создать полное погружение в события времен Великой Отечественной войны, показывая не только непосредственно боевые действия, но и быт солдат, их оборудование, оружие и экипировку.