Поток туристов в Абхазию достигнет 5 млн человек в год при условии, что туристический сезон в республике будет продлен. Другие факторы – новые отели и развитие туризма в восточной части Абхазии.

Абхазия может к 2030 году получить турпоток 5 млн человек, если расширит туристический сезон и нарастит число туристических локаций, такое мнение выразила начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Инара Бения.

Для увеличения турпотока в Абхазию необходимо строить современные отели, а также налаживать инфраструктуру вокруг объектов, отметила она.

"За счет увеличения сезона мы сможем распределить турпоток, а также освоить новые территории, которые пока не столь востребованы, так скажем"

– Инара Бения

Она указала на важность поиска подготовленных специалистов, которые смогут осуществить эти идеи, передает радио Sputnik.

Ранее премьер-министр Абхазии Владимир Делба сообщил, что ожидается рост турпотока в республику до 5 млн человек к 2030 году.