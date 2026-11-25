Абхазия может к 2030 году получить турпоток 5 млн человек, если расширит туристический сезон и нарастит число туристических локаций, такое мнение выразила начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Инара Бения.
Для увеличения турпотока в Абхазию необходимо строить современные отели, а также налаживать инфраструктуру вокруг объектов, отметила она.
"За счет увеличения сезона мы сможем распределить турпоток, а также освоить новые территории, которые пока не столь востребованы, так скажем"
– Инара Бения
Она указала на важность поиска подготовленных специалистов, которые смогут осуществить эти идеи, передает радио Sputnik.
Ранее премьер-министр Абхазии Владимир Делба сообщил, что ожидается рост турпотока в республику до 5 млн человек к 2030 году.