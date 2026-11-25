Глава КБР сообщил об открытии мобильных аптек в республике. Они будут находиться в отдаленных населенных пунктах.

Кабардино-Балкария присоединилась к пилотному проекту по открытию мобильных аптек. Об этом рассказал в ходе "прямой линии" глава региона Казбек Коков.

Он отметил, что эти аптеки будут располагаться в отдаленных населенных пунктах республики, где нет стационарных аптечных пунктов.

"Мы попали в пилотный проект по открытию мобильных аптек. Они будут прибывать в тот или иной населенный пункт, где день поработают и переезжают в другой, через какое-то время снова возвращаются"

- Казбек Коков

Он подчеркнул, что благодаря данному проекту у жителей отдаленных районов появится возможность своевременно получать лекарства.