Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президентам Владимиру Путину и Касыму-Жомарту Токаеву представят проект школы Сириус в Казахстане.

Президенты России и Казахстана – Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сегодня планируют ознакомиться с проектом школы Сириус в Казахстане, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с представителями прессы он поделился планами российского лидера на полях конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).

"Сегодня будет большой день искусственного интеллекта и российско-казахстанского сотрудничества в области высоких технологий. Путин вместе с Токаевым приедут в штаб-квартиру Сбербанка, где проходит конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

– Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, лидеры России и Казахстана выступят на этой конференции.

Также ожидается "сессия-брифинг, или глубокое погружение двух президентов в тему искусственного интеллекта", которая будет предшествовать выступлению президентов, уточнил Песков.

На этой сессии осветят основные акценты, связанные с развитием этих технологий в настоящее время, пояснил он.

"Будет также презентация школы Сириус в Казахстане. Елена Шмелева (председатель совета федеральной территории "Сириус" - ред.) расскажет двум главам государств о том, как идет работа в этой области"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимир Путин пообщается с молодыми талантами, которые добились успехов "на стезе искусственного интеллекта".