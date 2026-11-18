Директор Росатома Алексей Лихачев рассказал о планах госкорпорации в следующем месяце провести межведомственные консультации с Международным агентством по атомной энергии.

Росатом собирается провести в декабре межведомственные консультации с МАГАТЭ, такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

По его словам, госкорпорация и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планируют обсудить итоги этого года и планы на сотрудничество в следующем году.

Также, по словам главы Росатома, он ожидает встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Мы планируем до конца года провести консультации межведомственные (с МАГАТЭ). Конечно же, ключевым событием, которое на это повлияет, являются выборы в Организации Объединенных Наций. В любом случае мы встретимся с Рафаэлем Гросси в том или ином качестве, но обязательно проведем межведомственные консультации, чтобы подвести итоги года и, конечно же, пробросить мостик на дальнейшее сотрудничество уже в 2027 году"

– Алексей Лихачев

По его словам, встреча ожидаемо пройдет в конце года на территории России.

Лихачев отметил, что российская сторона предложит коллегам на выбор две-три точки: это может быть Калининград, Москва или Сочи. Выбор конкретного места при этом остается за МАГАТЭ.