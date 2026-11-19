Российская сторона, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ведет подготовку к визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Подготовка к визиту армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Россию продолжается, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к визиту"

- Дмитрий Песков

Представитель Кремля напомнил, что визит уже был согласован.

Никаких подробностей пресс-секретарь российского лидера не озвучил, в том числе не назвал и даты. Песков заверил, что обо всех деталях будет сообщено дополнительно.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал три поездки в Россию в декабре. По словам главы правительства Армении, он должен посетить РФ 3, 11 и 22 декабря. Политик также выразил надежду на то, что Еревану удастся сохранить дружественную атмосферу в отношениях с Москвой.