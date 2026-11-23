Несмотря на все усилия противника, наземная блокада Ирана практически невозможна - этому препятствуют масштаб ее территории, разнообразие потенциала иранских провинций и обширные связи ИРИ с соседними государствами.

Намерения США осуществить наземную блокаду Ирана так и останутся намерениями, заявил сегодня министр иностранных дел Исламской Республики Сейед Аббас Аракчи.

"Лучший способ противодействия этому давлению заключается в том, чтобы разочаровать санкционеров в достижении их целей, дав им понять, что этот инструмент неэффективен и не будет эффективен"

- Аббас Аракчи

Намерения заблокировать сухопутные границы Ирана сталкиваются с масштабом ее территорий и разнообразием потенциала иранских провинций. К тому же у страны обширные связи с соседними государствами, включая интенсивное трансграничное перемещение и глубокие культурно-исторические связи между народами по обе стороны границы, подчеркнул министр, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Сейчас задачей всего народа Ирана является лишение противников надежд на достижение целей посредством санкционного давления, заключил Аббас Аракчи.

Напомним, ранее мы писали о том, что иранские суды вынесли решения, согласно которым Америка должна выплатить Исламской Республике в общей сложности $290 млрд в качестве компенсации. В Тегеране заявили, что знают способы получить деньги: для исполнения данных решений Иран задержал несколько американских судов, что поможет частично получить эти средства.

При этом власти ИРИ будут стремиться к стопроцентному выполнению всех соответствующих судебных решений.