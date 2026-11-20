Члены Европарламента обсудят послезавтра проект резолюции по Грузии. Голосование по данному проекту резолюции состоится на следующий день.

На этой неделе в Европарламент проведет дебаты, посвященные Грузии. Об этом сказано в сообщении на сайте самого Европарламента.

Дебаты пройдут в среду, 25 ноября. Они начнутся после 18:30 по местному времени (16:30 мск).

На встрече планируется обсудить проекту резолюции под названием "Дело Пааты Бурчуладзе и политические заключенные при режиме Грузинской мечты".

Голосование по этому проекту резолюции запланировано на 26 ноября.