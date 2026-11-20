Если Израиль решится возобновить военную операцию против Ирана, это может активизировать войны на разных фронтах, об этом предупреждает израильская разведка.

Военная разведка Армии обороны Израиля сообщила премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что односторонняя атака на Иран может спровоцировать войну на нескольких фронтах, информирует телеканал N12.

На встрече Нетаньяху с высокопоставленными представителями Минобороны Израиля представители армейской разведки предупредили, что новая израильская атака на Исламскую Республику чревата более широким конфликтом с участием Ливана, Сирии и Газы.

В разведке ЦАХАЛ отметили, что новая операция против ИРИ продлится не 3-5 дней, как рассчитывают Нетаньяху и глава внешней разведки "Моссад" Роман Гофман.

В последние недели в Израиле идут дискуссии о возможности возобновления атак на Иран без участия или одобрения США.