Три населенных пункта в Республике Дагестан столкнулись с аварийным отключением электроэнергии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В Ахтынском районе Дагестана зафиксировано отключение света, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике.
Отмечается, что электроэнергии нет в трех населенных пунктах района.
"Аварийное отключение электроснабжения в Ахтынском районе. Под отключение попадают три населенных пунктов Ахтынского района"
– ГУ МЧС Дагестана
Предварительная причина отключения света – замыкание на ЛЭП, отметили в ведомстве.
Сообщается, что аварийно-восстановительные работы запланированы на 21 ноября в 08:00 по московскому времени.