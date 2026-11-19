Азербайджан значительно укрепил позиции в рейтинге ООН по развитию электронных госуслуг, поднявшись с 67-го на 11-е место среди всех стран мира.

Согласно обновленному рейтингу ООН, Азербайджан оказался на 11-м месте среди всех стран мира по уровню развития онлайн-госуслуг. По этому показателю Азербайджану удалось превзойти ряд крупных западных стран – Великобританию, США, Канаду.

Два года назад Азербайджан занимал 67-ю строчку рейтинга по уровню развития электронных госуслуг.

По уровню развития электронного правительства (ИРЭП) Азербайджан за два года поднялся на 36 позиций, закрепившись на 38-м месте. Ранее республика занимала 74-е место. Азербайджан находится среди стран с очень высоким развитием ИРЭП.

Отметим, что на постсоветском пространстве наивысший рейтинг по ИРЭП у Казахстана. Страна занимает 16-е место.