Предстоящие новогодние праздники жители Тамбова и соседних с ним регионов смогут провести в курортном Кисловодске – специально для них в новогодние каникулы будет ходить дополнительный поезд.

ОАО "Российские железные дороги" подготовило новогодний подарок жителям Центральной России: специально для них в период новогодних и рождественских праздников будет ходить дополнительный поезд дальнего следования по маршруту Тамбов – Кисловодск, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев, передает пресс-служба администрации Кисловодска.

"Интерес к Кисловодску оказался настолько большим, что к новогодним праздникам назначают дополнительный поезд. Значит, все больше людей хотят провести каникулы именно у нас: встретить Новый год, отдохнуть, погулять, побыть с семьей"

- Евгений Моисеев

Поезд будет комфортным для всех категорий путешественников – помимо стандартного набора железнодорожных услуг, в нем предусмотрены места для маломобильных пассажиров, специальные купе для перевозки багажа и даже места для перевозки домашних животных, передает портал "Это Кавказ".

Пассажирский состав будет курсировать с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, говорится в сообщении.