В столице Казахстана на полях выставки Kaztraffic-2026 сегодня прошла встреча глав министерств транспорта стран СНГ, темой которой стало обсуждение развития международных транспортных коридоров.

Сегодня в выставочном центре EXPO в Астане прошло 51-е заседание Межправительственного совета министров транспорта стран СНГ, темой которого стало состояние и перспективы развития международных автомобильных дорог содружества, вопросы повышения транспортной связанности и внедрения современных технологий в дорожную отрасль, сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

Участников встречи приветствовал вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров: во вступительном слове он отметил важность развития автомобильных дорог для транспортной связанности, экономического развития и укрепления международных связей государств, передает Sputnik Казахстан.

"Казахстан модернизирует дорожную сеть, внедряет современные технологии и усиливает контроль качества. Уверен, что тесное взаимодействие государств СНГ и обмен опытом позволят эффективно решать общие задачи развития транспортной инфраструктуры"

- Максат Калиакпаров

В ходе заседания Толеген Абдуллин представил информацию о развитии автодорожного комплекса Казахстана, основных направлениях модернизации дорожной сети и перспективных инфраструктурных проектах.

В планах транспортного ведомства Казахстана - строительство транспортного коридора "Арал – Каспий", реконструкция коридора "Западная Европа – Западный Китай", развитие республиканской и местной дорожной сети, а также придорожного сервиса, отметил вице-министр.

Еще одной темой беседы участников встречи стали итоги IX Международного автопробега и подготовке юбилейного X автопробега протяженностью около 5,5 тыс км, который пройдет через Киргизию, Казахстан и Китай: он запланирован на 2027 год.