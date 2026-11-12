Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что у Еревана нет стремления стать частью Североатлантического альянса.

У Армении нет цели вступить в НАТО, такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Об этом он сообщил ходе правительственного часа в парламенте.

Премьер пояснил, почему Ереван не присоединился к декларации саммита ЕПС в Дублине.

По словам Пашиняна, в тексте этой декларации недавнего саммита Европейского политического сообщества в Ирландии была очень большая по объему ссылка на НАТО.

"Мы выразили нашу позицию, что, да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу"

– Никол Пашинян

При этом он обозначил, что стремление Армении к евроинтеграции остается неизменным.