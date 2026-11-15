Анкара и Дамаск договорились ускорить проект железной дороги до Персидского залива, рассказал Асаад аш-Шейбани.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани заявил, что Анкара и Дамаск ускорят проект строительства железнодорожного маршрута, который свяжет страны с Персидским заливом.
Как отметил глава турецкого дипведомства, стороны достигли соглашения относительно ускорения проекта строительства ж/д. По словам аш-Шейбани, магистраль свяжет воедино Турцию, Сирию, Иорданию и страны Персидского залива.
Как отметил глава МИД Сирии, стороны также работают над снятием барьеров для сирийского бизнеса на турецком рынке и защитой прав инвесторов.