Компания "Нанолек" (РФ) успешно зарегистрировала в Армении свою вакцину от ВПЧ, которая называется "Цегардекс". Это первая регистрация данного препарата вне России.

Вакцина от вируса папилломы человека, созданная в России, прошла регистрацию в Армении, об этом рассказали в пресс-службе создавшей ее компании "Нанолек".

Четырехвалентная вакцина получила название "Цегардекс".

В компании подчеркнули, что Армения стала первой страной, не считая России, где препарат был зарегистрирован.

"Регистрация проведена по процедуре взаимного признания лекарственных препаратов, действующей в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)"

- "Нанолек"

Стоит отметить, что в России вакцина появилась на рынке в сентябре.

В сообщении добавили, что в Армении вакцинация против ВПЧ входит в национальную программу иммунизации с 2017 года.

В компании сообщили также, что уже подали заявления на регистрацию препарата в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане и рассчитывают, что вакцину в итоге смогут использовать и их жители.