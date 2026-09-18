Более 1450 га освободили от мин в Азербайджане с начала месяца

На освобожденных землях Азербайджана продолжаются работы по разминированию. За две недели специалисты исследовали почти 1460 га и обезвредили свыше 180 мин.

В Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях в период со 2 по 15 ноября от мин расчистили свыше 1450 га, говорится в отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Всего за две недели удалось расчистить от мин 1459,5 га. В процессе работы были обнаружены и обезврежены 33 противотанковые мины, 152 противопехотные мины и 1 343 неразорвавшихся боеприпаса (НБП).

Отметим, что в Карабахе сохраняется высокая минная загрязненность, отчего регулярно страдают и гибнут люди. Последний инцидент с неразорвавшимся боеприпасом произошел накануне на территории Джейранчёль Агстафинского района, в результате погиб один человек, пострадал еще один.

На фоне произошедшего омбудсмен Сабина Алиева призвала международное сообщество обратить внимание на проблему мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане.

"Это проблема не только угроза человеческой жизни, но и тяжелая экологическая катастрофа, нарушающая право на здоровую окружающую среду. Взрывы мин и боеприпасов, а также взрывчатые вещества, длительное время остающиеся под землей, вызывают химическое загрязнение. Этот процесс выводит из строя плодородный слой почвы и загрязняет подземные водоемы"

– Сабина Алиева

Она призвала мировое сообщество активизировать усилия по устранению минной проблемы и поддержать гуманитарное разминирование.