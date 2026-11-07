Глава МИД Ирана совершит рабочие визиты в Пакистан и Оман

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ближайшие дни совершит официальные визиты в Пакистан и Оман. Соответствующую информацию опубликовало агентство IRNA со ссылкой на представителя ведомства
"Пресс-секретарь министерства иностранных дел Багаи объявил о визите министра иностранных дел в Пакистан и Оман в ближайшие дни"
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В понедельник иранский дипломат прибудет в Исламабад для участия в заседании министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР.
Во вторник глава МИД Ирана направится в Маскат для проведения официальной встречи с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.
Отметим, Пакистан и Оман содействуют диалогу Тегерана и Вашингтона, выступая посредниками в контактах для урегулирования ближневосточного конфликта.