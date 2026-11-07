Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана совершит рабочие визиты в Пакистан и Оман

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи в начале следующей недели совершит официальные визиты в Исламабад и Маскат.

​Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ближайшие дни совершит официальные визиты в Пакистан и Оман. Соответствующую информацию опубликовало агентство IRNA со ссылкой на представителя ведомства 

​"Пресс-секретарь министерства иностранных дел Багаи объявил о визите министра иностранных дел в Пакистан и Оман в ближайшие дни"

- сообщение 

​В понедельник иранский дипломат прибудет в Исламабад для участия в заседании министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР.

​Во вторник глава МИД Ирана направится в Маскат для проведения официальной встречи с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

Отметим, Пакистан и Оман содействуют диалогу Тегерана и Вашингтона, выступая посредниками в контактах для урегулирования ближневосточного конфликта.

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