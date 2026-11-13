Вестник Кавказа

Иран заявил о прекращении переговоров с США

Иран заявил о прекращении переговоров с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана сообщили о завершении переговорного процесса с США после передачи Вашингтону семи условий, исключив появление дополнительных вопросов для обсуждения.

В парламенте Ирана заявили о завершении переговоров с США. Информацию передает телеканал Al Hadath со ссылкой на пресс-секретаря парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Хасана Гашгави.

Представитель ведомства отметил, что Тегеран изложил Вашингтону свои семь условий и в дальнейшем не намерен выдвигать какие-либо дополнительные вопросы для обсуждения.

"Мы изложили наши семь условий, и нам больше нечего обсуждать с Соединенными Штатами”

- Хасана Гашгави 

​Кроме того, он охарактеризовал отношения между странами как "постпереговорную стадию", подчеркнув, что дипломатические возможности остаются открытыми.

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