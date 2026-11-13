Гимнасты из Азербайджана взяли бронзу в Китае

На соревнованиях в Китае азербайджанские гимнасты заняли третье место по прыжкам на батуте. Всемирные соревнования в Нанкине продолжаются.

Азербайджанские гимнасты на Всемирных соревнованиях по возрастным группам по прыжкам на батуте и тамблингу в городе Нанкин (Китай) завоевали бронзу, следует из сообщения Федерации гимнастики Азербайджана.

Мухаммед Гасанли и Омар Гасымлы в синхронной программе по прыжкам на батуте среди спортсменов в возрасте 13–14 лет завоевали бронзовые медали, получив 46,160 балла в финальном этапе.

Кроме того, в синхронной программе по прыжкам на батуте среди спортсменов в возрасте 17–21 года Мехди Алиев и Ниджат Мирзаев заняли четвертое место и вышли в финал.

Также в финал вышла, заняв восьмое место, гимнастка Аснад Нифтийева, она выступила в индивидуальной программе по тамблингу среди спортсменов в возрасте 11–13 лет.

Соревнования в Нанкине продолжаются.