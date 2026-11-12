Кобахидзе рассказал о здравом взгляде в ЕС на отношения с Грузией

Лидеры многих стран Евросоюза здраво смотрят на отношения с Грузией, что дает надежду на то, что общее отношение Брюсселя к Тбилиси в итоге улучшится, рассказал Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в Европе имеется немало лидеров со здравым взглядом на отношения ЕС и Грузии, что подтверждается в ходе двусторонних бесед.

"Мы убеждаемся в этом, когда проводим двусторонние беседы с конкретными лидерами, а таких политических лидеров много, лидеров разных стран. Мы надеемся, что все это в конечном итоге отразит общее отношение Европы к Грузии"

– Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер добавил, что в Тбилиси терпеливо ждут развития событий в правильном и лучшем направлении.