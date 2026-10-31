Новый генсек ООН должен быть выбран в 2026 году – МИД РФ

В МИД России указали на необходимость выбора нового генсека ООН до конца текущего года. Полномочия действующего генсека истекают 31 декабря.

Нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) нужно выбрать до 31 декабря – окончания истечения полномочий генсека Антониу Гутерриша, подчеркнул директор Департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Единственное, понятно, что срок полномочий нынешнего генерального секретаря истекает 31 декабря. Исходя из этого, мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы процесс назначения завершился до конца года"

– Кирилл Логвинов

Он пояснил, что имеется в виду и работа с кандидатами на пост, и проведения раундов индикативных голосований. После 31 декабря Гутерриш может временно продолжить исполнять обязанности, либо и.о. Организации будет назначен кто-то из его замов.

"Однозначного понимания, что будет после 31 декабря, тоже нет. Есть разные варианты: техническое продление полномочий нынешнего генерального секретаря, назначение временно исполняющего обязанности из числа его нынешних заместителей"

– Кирилл Логвинов

При этом вероятна неразбериха: срок полномочий первого заместителя генсека ООН подвязан под срок полномочий самого генсека, другие заместители генсека также сообщают о планах вскоре покинуть свои посты, отметил дипломат в беседе с ТАСС.