Горнолыжные курорты России снизили цены на зиму

Некоторые горнолыжные курорты снизили цены на проживание относительно прошлогоднего уровня. В тройку наиболее подешевевших вошли Апатиты, Домбай в КЧР и сочинский Эсто-Садок.

Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что ряд российских горных курортов выставили на предстоящий зимний сезон цены ниже, чем прошлой зимой.

"Топ-3 курорта, где туристы начали платить за размещение меньше: Апатиты - проживание подешевело на 34%, средний чек составил 4 000 рублей (было 6 100 рублей), Домбай - цены снизились на 19%, до 9 100 рублей за ночь (было 11 200 рублей), Эсто-Садок - номер обойдется на 9% дешевле, в среднем 17 400 рублей (было 19 100 рублей)"

– OneTwoTrip

Также доступнее стали отели на Архызе – 17 200 рублей вместо 18 100 рублей прошлой зимой.

Несмотря на снижение цен на размещение в отелях на некоторых курортах, общая средняя стоимость ночи осталась почти такой же, как и год назад – 16 600 рублей против 16 400 рублей.

Отмечается, что самое доступное размещение этой зимой в сочинском горном кластере предлагают отели Красной Поляны – 9 600 рублей, в самом Сочи 10 800 рублей, передает ТАСС.

Самым дорогим горнолыжным курортом стал Манжерок, где одна ночь в отеле стоит на сезон 2026-2027 38 600 рублей.