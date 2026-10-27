Вестник Кавказа

Россия призвала Израиль принять меры против ухудшения ситуации в Газе

Россия призвала Израиль принять меры против ухудшения ситуации в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия призвала Израиль активизировать деятельность по недопущению дальнейшего ухудшения ситуации в секторе Газа.

Москва призвала Тель-Авив принять срочные меры против дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявила спикер российского дипведомства Мария Захарова. 

"Мы призываем израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить дальнейшей деградации ситуации в многострадальной Газе, восстановить беспрепятственно гуманитарный доступ и обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой помощи, включая, конечно, продовольствие в первую очередь"

– Мария Захарова 

Представитель МИД РФ отметила, что в Газе фиксируется острый дефицит питьевой воды, также отмечается нехватка продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости. Кроме того, парализовано функционирование коммунальных служб.

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