Россия призвала Израиль принять меры против ухудшения ситуации в Газе

Москва призвала Тель-Авив принять срочные меры против дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявила спикер российского дипведомства Мария Захарова.
"Мы призываем израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить дальнейшей деградации ситуации в многострадальной Газе, восстановить беспрепятственно гуманитарный доступ и обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой помощи, включая, конечно, продовольствие в первую очередь"
– Мария Захарова
Представитель МИД РФ отметила, что в Газе фиксируется острый дефицит питьевой воды, также отмечается нехватка продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости. Кроме того, парализовано функционирование коммунальных служб.