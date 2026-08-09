У русской кухни появился единый госстандарт

В России утвердили государственный стандарт на кулинарные изюминки: он формировался два года и детально описывает рецептуру 133 национальных блюд, характерных только для традиционной русской кухни.

Лучшие российские блюда, характерные исключительно для национальной кухни, теперь будут готовить по государственному стандарту (ГОСТ) – документ, который детально описывает рецептуру 133 блюд официально утвержден Росстандартом, сообщил на Международном форуме "Всемирный день качества - 2026" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Отрасль рестораторов вместе с Росстандартом в течение последних двух лет формировали единый ГОСТ традиционной русской кухни. И буквально перед началом этой встречи мы его утвердили. Он детально описывает рецептуру 133 блюд - от борща до кулебяк"

- Антон Алиханов

Цель введения нового стандарта - не попытка зарегулировать технологии, а ориентир, гарантирующий потребителю подлинность и высокое качество, отметил министр, передает ТАСС.

Следующим этапом стандартизации может стать внедрение "русского завтрака" в отелях, пансионатах и кафе, и это будет и взвешенным потребительским патриотизмом, и ощутимым подспорьем для российских сельхозпроизводителей. Эта инициатива уже рассматривается министерством, добавил Антон Алиханов.

Напомним, еще долее года назад Минпромторг России заявил, что видит огромный потенциал в развитии русской кухни, в состав которой входят борщ, окрошка, винегрет, салаты "Оливье", "Селедка под шубой" и "Мимоза", а также другие блюда.