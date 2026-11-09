В Ормузском проливе произошел очередной инцидент с коммерческим танкером

UKMTO сообщило о новом инциденте с коммерческим танкером в акватории Ормузского пролива, точные данные о степени ущерба судну и состоянии экипажа пока неизвестны.

В Ормузском проливе произошел инцидент с участием танкера. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X.

​В заявлении управления отмечается, что информация о состоянии экипажа, степени понесенного ущерба и возможных последствиях для окружающей среды в настоящее время отсутствует.

Напомним, накануне в КСИР сообщали о подрыве трех коммерческих судов в восточной части Ормузского пролива, следовавших по несанкционированным Ираном маршрутам.