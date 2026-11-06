Меры по укреплению коллективной безопасности обсудят на саммите ОДКБ

Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен посетить Москву 10-11 ноября, чтобы принять участие в саммите ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), следует из сообщения пресс-службы киргизского лидера.
"В ходе заседания главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, а также дальнейшие меры по укреплению коллективной безопасности"
– Садыр Жапаров
В пресс-службе уточнили, что на саммите особое внимание будет уделено вопросам противодействия терроризму и экстремизму, биологической безопасности, а также совершенствованию механизмов взаимодействия стран ОДКБ.
Ранее сообщалось, что на заседании 11 ноября может быть рассмотрен вопрос о том, чтобы лишить Армению права голоса в ОДКБ.