Меры по укреплению коллективной безопасности обсудят на саммите ОДКБ

В российской столице 11 ноября пройдет саммит лидеров ОДКБ. На встрече будет обсуждаться коллективная безопасность, сообщили в пресс-службе президента Киргизии, направляющегося на саммит.

Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен посетить Москву 10-11 ноября, чтобы принять участие в саммите ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), следует из сообщения пресс-службы киргизского лидера.

"В ходе заседания главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, а также дальнейшие меры по укреплению коллективной безопасности"

– Садыр Жапаров

В пресс-службе уточнили, что на саммите особое внимание будет уделено вопросам противодействия терроризму и экстремизму, биологической безопасности, а также совершенствованию механизмов взаимодействия стран ОДКБ.

Ранее сообщалось, что на заседании 11 ноября может быть рассмотрен вопрос о том, чтобы лишить Армению права голоса в ОДКБ.