Учителей из Дагестана и Карачаево-Черкесии выдвинули на премию "Интонация"

В скором времени в России пройдет заочный этап национальной премии "Интонация", в очный этап которой могут попасть учителя литературы из отдаленных населенных пунктов Дагестана и Карачаево-Черкесии.

Учителя литературы из отдаленных населенных пунктов Дагестана и Карачаево-Черкесии вошли в число номинантов национальной премии "Интонация", сообщили организаторы премии.

"География премии охватила всю Россию - от крупных городов до самых удаленных уголков. Среди заявок - учителя из села Седанка на Камчатке, где живет около 475 человек, из аула Хумара в Карачаево-Черкесии и из села Саситли в Дагестане"

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В заочном этапе премии примут участие сотни номинантов, однако экспертам пока лишь предстоит отобрать 100 педагогов для очного этапа. Самой популярной стала номинация "Наставник, изменивший жизненную траекторию воспитанника" - на нее поступило 533 заявки, передает ТАСС.

На втором месте по популярности – номинация "Популяризатор чтения", в которой за выход в финал поборются 230 участников, на третьем - "Учитель вне класса", на которую претендуют 177 педагогов.

Организаторы придают огромное значение урокам литературы, на которых формируется система ценностей, и от учителя во многом зависит мировоззрение детей. Нужно, чтобы этот труд получил заслуженное признание, привели организаторы слова учредителя премии, президента фонда "Живая классика" Марины Смирновой.

Оценивать работу учителей литературы смогут ученики, выпускники и их родители. Всего предусмотрено шесть номинаций. Очный этап с участием 100 педагогов пройдет после отбора экспертов, суперфинал и награждение лауреатов состоятся в Москве в конце декабря.