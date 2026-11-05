Вестник Кавказа

Поставки трубопроводного газа из РФ в Турцию выросли в пять раз

Поставки трубопроводного газа из РФ в Турцию выросли в пять раз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт газа из РФ в Турцию вырос в пять раз в начале ноября. При этом октябрьские поставки газа превысили поставки в сентябре почти на 80%.

Объем поставок трубопроводного газа из России в Турцию вырос в начале ноября. В первые пять дней месяца зафиксирован пятикратный рост поставок относительно аналогичного периода в сентябре и октябре, информирует "Газпром". 

"Так, по оперативным данным, за первые пять дней ноября объем газа, поставленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил значения за аналогичный период октября и сентября"

– "Газпром" 

По данным компании, суммарные поставки "голубого топлива" в октябре выросли на 78% относительно сентября. 

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Россия за многие годы показала себя надежным поставщиком газа для турецкого рынка.

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