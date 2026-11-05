Вестник Кавказа

Путин и Резаи обсудили сотрудничество России и Ирана

Флаги России и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин провел встречу с Мохсеном Резаи. Стороны обсудили сотрудничество двух стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсеном Резаи, передает пресс-служба Кремля. 

Резаи передал Путину послание от верховного руководителя ИРИ Моджтабы Хаменеи. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Москвы и Тегерана. 

Также были затронуты вопросы международного и регионального характера. Стороны сфокусировали внимание на ситуацию в Персидском заливе, а также обсудили общее положение дел на Ближнем Востоке. 

По словам иранской стороны, Путин и Резаи обсуждали послевоенное урегулирование. Кроме того, был затронут вопрос строительства газопроводов из РФ в Иран.

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