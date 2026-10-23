Байрактар: Россия показала себя надежным поставщиком газа в Турцию

Альпарслан Байрактар сообщил, что за многие годы Россия продемонстрировала себя как надежный поставщик конкурентоспособного природного газа для турецкого рынка.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Россия в течение многих лет остается надежным поставщиком газа для республики. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что для стабильного энергообеспечения Турции крайне важно получать конкурентоспособный и дешевый газ, и чтобы поставщик при этом оставался максимально надежным.

Помимо России, главными экспортерами природного газа на турецкий рынок выступают Азербайджан и Иран. Кроме того, республика заключила контракты на поставку сжиженного природного газа с американской ExxonMobil, британской Shell, французской TotalEnergies и швейцарской Mercuria.

Отметим, что по итогам 2025 года Россия поставила в Турцию около 21,16 млрд куб м газа. Он поступает по двум магистральным газопроводам через Черное море: "Голубому потоку" проектной мощностью 16 млрд куб. м в год и "Турецкому потоку" с суммарной мощностью двух ниток 31,5 млрд куб м.