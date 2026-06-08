Зангиланский агропарк появится в Восточном Зангезуре

На территории двух районов Восточно-Зангезурского экономического района в Азербайджане, согласно указу президента Ильхама Алиева, будет создан Зангиланский агропарк.

Крупный объект агропромышленного комплекса будет открыт в Восточно-Зангезурском экономическом районе, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Речь идет о Зангиланском агропарке – он появится на землях Зангиланского и Губадлинского районов.

Как говорится в указе, в агропарке будет производиться, перерабатываться и упаковываться конкурентоспособная с/х продукция. Кроме того, здесь будут оказываться необходимые услуги, такие как хранение, сортировка и реализация продукции.

Агропарк раскинется на земельных участках сельскохозяйственного назначения площадью 1424,55 га рядом с Зангиланом и 164,15 га у села Татар Губадлинского района.