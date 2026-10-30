В Дагестане планируют запустить поезда между Махачкалой и Каспийском

Власти Дагестана запланировали запуск железнодорожного сообщения между Махачкалой и Каспийском для разгрузки одного из самых загруженных транспортных маршрутов региона.

​В Дагестане планируют открыть пригородное железнодорожное сообщение между Махачкалой и Каспийском. Об этом сообщили представители региональных властей.

​Отмечается, что на данный момент электрички связывают Хасавюрт, Махачкалу и Дербент. При этом для регулярного сообщения с Каспийском, где проживает более 130 тыс человек, используются лишь автобусы малой вместимости, которых не хватает для высокого пассажиропотока.

​Востребованность железнодорожного транспорта в республике постоянно растет. Глава Дагестана Федор Щукин сообщил, что за девять месяцев 2026 года пригородные поезда перевезли свыше двух миллионов пассажиров, что на 15% превышает прошлогодние показатели.

​"Нам удается удерживать один из самых низких тарифов на юге России, подстраивать маршруты под запросы людей и делать поездки максимально комфортными. Мы постоянно обновляем подвижной состав. В прошлом году парк пополнился двумя современными электропоездами. Теперь в республике курсируют шесть таких составов"

- Федор Щукин