Лавров рассказал о диалоге РФ и США по борьбе с терроризмом

Россия и Соединенные Штаты развивают сотрудничество в рамках борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом он сказал в ходе общения с представителями СМИ на пресс-конференции.
Лавров подчеркнул, что контакты на уровне спецслужб поддерживаются и с той, и с другой стороны уже длительный период времени.
"Если они (США - ред.) узнают о готовящемся теракте и сообщают нам, я считаю, что это нормальная работа спецслужб. Мы, кстати, тоже помогали в свое время американцам, этот вид контактов продолжается"
– Сергей Лавров
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, "борьбой с терроризмом должны заниматься все спецслужбы".
Когда информация подобного рода есть у тех или иных разведовательных ведомств "нужно такой информацией делиться, чтобы теракты предотвращать", обозначил министр.