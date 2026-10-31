Лавров рассказал о диалоге РФ и США по борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел России РФ сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по обмену данными по борьбе с терроризмом.

Россия и Соединенные Штаты развивают сотрудничество в рамках борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом он сказал в ходе общения с представителями СМИ на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что контакты на уровне спецслужб поддерживаются и с той, и с другой стороны уже длительный период времени.

"Если они (США - ред.) узнают о готовящемся теракте и сообщают нам, я считаю, что это нормальная работа спецслужб. Мы, кстати, тоже помогали в свое время американцам, этот вид контактов продолжается"

– Сергей Лавров

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, "борьбой с терроризмом должны заниматься все спецслужбы".

Когда информация подобного рода есть у тех или иных разведовательных ведомств "нужно такой информацией делиться, чтобы теракты предотвращать", обозначил министр.