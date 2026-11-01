Расходы аппарата Пашиняна в 2027 году планируют сократить на 6,4%

В госбюджете Армении предусмотрено сокращение расходов аппарата премьер-министра Никола Пашиняна в следующем году на 6,4% до $66,4 млн.

Расходы аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2027 году уменьшатся на 6,4% и составят $66,4 млн (24,2 млрд драмов).

Отмечается, что такие меры предусмотрены в проекте государственного бюджета республики на следующий год.

Согласно нему, финансирование программы модернизации госсектора ожидаемо сократится на $5,75 млн или 2,1 млрд драмов. Также уменьшатся текущие протокольные расходы $1,73 млн (630 млн драмов) и составят около $20 млн или 7,2 млрд драмов.

При этом запланировано увеличить расходы на защиту интересов Армении в международных судах, в связи с чем будет выделено $13 млн (4,75 млрд драмов), что на $2,38 млн или 870 млн драмов больше, чем в 2026 году.

Также согласно проекту госбюджета, вырастет финансирование аппаратов президента и парламента.

В частности, расходы Национального собрания или парламента Армении увеличат на 8,5%, до $20,8 млн или 7,59 млрд драмов. Расходы аппарата главы государства увеличатся примерно на 11% и составят $4,9 млн или 1,79 млрд драмов.