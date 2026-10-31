На пункте пропуска "Верхний Ларс" образовалась очередь из 400 большегрузов

Около 400 грузовых автомобилей скопились в очереди на проезд через российско-грузинскую границу на пункте пропуска "Верхний Ларс" на территории Северной Осетии.

В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" около 400 грузовых автомобилей ожидают пересечения российско-грузинской границы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"На территории региона в электронной очереди находится 397 единиц транзитного большегрузного транспорта, ожидающего своей очереди на пересечение государственной границы через МАПП "Верхний Ларс""

- заявление

В пресс-службе добавили, что движение по Транскавказской автомагистрали и Военно-Грузинской дороге осуществляется без ограничений.

По данным на 15:35 в электронной очереди зарегистрировано 328 грузовых автомобилей. В "зеленой зоне" находятся 24 грузовика.

Напомним, Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, обеспечивающим транспортное и грузовое сообщение России с Грузией и Арменией.