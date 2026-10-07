Вестник Кавказа

Армянский Мегри передал эстафету культурной столицы СНГ Молодечно в Беларуси

Армянский Мегри передал эстафету культурной столицы СНГ Молодечно в Беларуси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Город Молодечно в Беларуси принял эстафету культурной столицы СНГ от армянского Мегри.

Эстафета культурной столицы СНГ перешла от армянского Мегри городу Молодечно в Беларуси, информирует пресс-служба Минобразования Армении. 

"Программа "Мегри - культурная столица СНГ 2026" завершилась совместным концертом народных песен и музыкальных инструментов стран СНГ, в ходе которого городу Молодечно Республики Беларусь был передан титул культурной столицы СНГ"

– Минобразования Армении 

По словам исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - членов СНГ Анатолия Иксанова, Мегри является городом с большим историческим наследием. 

По словам замглавы Минобразования РА Тиграна Вирабяна, участие Мегри в культурных мероприятиях СНГ способствовало развитию туристического потенциала.

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