Армянский Мегри передал эстафету культурной столицы СНГ Молодечно в Беларуси

Эстафета культурной столицы СНГ перешла от армянского Мегри городу Молодечно в Беларуси, информирует пресс-служба Минобразования Армении.
"Программа "Мегри - культурная столица СНГ 2026" завершилась совместным концертом народных песен и музыкальных инструментов стран СНГ, в ходе которого городу Молодечно Республики Беларусь был передан титул культурной столицы СНГ"
– Минобразования Армении
По словам исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - членов СНГ Анатолия Иксанова, Мегри является городом с большим историческим наследием.
По словам замглавы Минобразования РА Тиграна Вирабяна, участие Мегри в культурных мероприятиях СНГ способствовало развитию туристического потенциала.