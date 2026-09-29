Турпоток из России в Турцию по итогам года может составить 6,5 млн человек

В Турции рассказали об ожиданиях по российскому турпотоку по итогу года. Он может составить 6,5 млн человек или больше.

В 2026 году Турция рассчитывает на российский поток туристов около 6,5 млн человек, поделился заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.

"Мы постоянно ожидаем большого числа туристов из России. По нашим подсчетам, их будет 6,5 миллиона, но может быть и больше"

– Давут Гюнайдын

Туристический поток из России в Турцию в 2025 году составил 6,9 млн человек, годом ранее – 6,7 млн человек. В 2026 году за десять месяцев турпоток составил 5,7 млн россиян, что на 3% выше прошлогодних показателей. На этом фоне в АТОР считают, что всего за год Турцию может посетить число туристов, сравнимое с прошлогодним, передает РИА Новости.

Отметим, что чаще всего в Турции российские отдыхающие посещают Анталью и Стамбул. В Анталье они являются основными туристами.