Тысячи человек останутся без газа в Тбилиси

Масштабные отключения газа произойдут завтра в центре Тбилиси. Они будут проводиться в плановом порядке – из-за необходимости провести ремонтные работы на проспекте Руставели.

Ремонт на проспекте Руставели в центре Тбилиси оставит без газа тысячи жителей грузинской столицы в районах Мтацминда и Старый Тбилиси.

Массовое отключение запланировано на вечер субботы 31 октября, оно начнется в 9 часов вечера по местному времени. Под него попадут не только жилые дома, но и государственные организации, а также коммерческие учреждения.

Возвращать газ начнут на следующий день, 1 ноября, с 11 часов. Процесс будет проходить поэтапно, все отключенные абоненты снова получат газ к восьми вечера.