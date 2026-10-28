Эрдоган встретился с Мирзиеевым в Анкаре

Реджеп Тайип Эрдоган принял Шавката Мирзиеева в столице Турции. Стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, а также перспективы ОТГ.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита ОТГ в Анкаре.
Сообщается, что стороны обсудили отношения Анкары и Ташкента. Также в фокусе внимания глав государств оказались региональные и международные вопросы.
Стороны также обсудили перспективы ОТГ. Президент Турции заявил, что организация продолжит свое развитие.
Эрдоган также пригласил Мирзиеев на саммит COP31 в турецкой Анталье.