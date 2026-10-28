Вестник Кавказа

Эрдоган встретился с Мирзиеевым в Анкаре

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента России
Реджеп Тайип Эрдоган принял Шавката Мирзиеева в столице Турции. Стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, а также перспективы ОТГ.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита ОТГ в Анкаре. 

Сообщается, что стороны обсудили отношения Анкары и Ташкента. Также в фокусе внимания глав государств оказались региональные и международные вопросы. 

Стороны также обсудили перспективы ОТГ. Президент Турции заявил, что организация продолжит свое развитие. 

Эрдоган также пригласил Мирзиеев на саммит COP31 в турецкой Анталье.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
945 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.