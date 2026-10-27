В Ханкенди открылось 61-е заседание антимонопольного совета СНГ

Работа 61-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ сегодня стартует в азербайджанском городе Ханкенди.

В Ханкенди открылось 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ (МСАП).

Участие в сессии принимают представители профильных государственных органов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, на заседании присутствуют делегаты Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Регионального содружества в области связи, а также Ассоциации антимонопольных экспертов.

Отметим, что МСАП учрежден для координации антимонопольной политики и развития конкуренции на основе профильного договора, подписанного странами СНГ 23 декабря 1993 года.