Вестник Кавказа

В Ханкенди открылось 61-е заседание антимонопольного совета СНГ

В Ханкенди открылось 61-е заседание антимонопольного совета СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работа 61-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ сегодня стартует в азербайджанском городе Ханкенди.

В Ханкенди открылось 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ (МСАП).

Участие в сессии принимают представители профильных государственных органов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, на заседании присутствуют делегаты Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Регионального содружества в области связи, а также Ассоциации антимонопольных экспертов.

Отметим, что МСАП учрежден для координации антимонопольной политики и развития конкуренции на основе профильного договора, подписанного странами СНГ 23 декабря 1993 года.

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