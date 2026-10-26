The New York Times: Белый дом рассматривает снятие санкций с РФПИ. В США считают Кирилла Дмитриева важным посредником в диалоге между Кремлем и Белым домом.

Лидер США Дональд Трамп может отменить пакет рестрикций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает The New York Times со ссылкой на источники.

"Администрация рассматривает заявку фонда на снятие санкций в рамках установленных процедур в целях улучшения американо-российских отношений и содействия прекращению конфликта"

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В Белом доме считают, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев может сыграть важную роль в украинском урегулировании в качестве посредника между РФ и США.

Отметим, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев активно продвигает нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном, регулярно контактируя со Стивом Уиткоффом.