Вестник Кавказа

Курортная Анталья пережила мощный смерч

Курортная Анталья пережила мощный смерч
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в турецкой курортной Анталье бушевал мощный смерч: есть жертвы среди местного населения, турецкий курорт сегодня приходит в себя после натиска природной стихии.

Минувшей ночью турецкая курортная Анталья вновь оказалась под натиском стихии: на город обрушились мощный ураган, смерч и проливные дожди, сообщают турецкие СМИ.

Уже есть жертвы среди местного населения: по последним данным, погибли четыре местных жителя, еще один пострадал, передает ТАСС.

Для российских туристов, в большинстве своем предпочитающих Анталью другим турецким курортным локациям, природные катаклизмы, обрушившиеся на курорт, прошли относительно спокойно: туроператоры не получали обращений, связанных с последствиями смерча, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

"По имеющейся у РСТ информации, на данный момент сведений о массовых обращениях российских туристов в связи с последствиями стихии в Анталье не поступало. Мы направили дополнительные запросы туроператорам и страховым компаниям для уточнения ситуации"

- сообщение

Факт отсутствия обращений от российских путешественников подтвердили и в пресс-службе туроператора "Интурист", и в Tez Tour. Сообщений о разрушениях в отелях также нет.

В то же время уже утром в Анталье установилась теплая солнечная погода, - рассказали сами российские туристы, отдыхающие на ее курортах.

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