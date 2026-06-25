Вестник Кавказа

УМК и Святой престол подписали уникальный меморандум о взаимопонимании

Площадь Святого Петра и Рим
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Префект Дикастерии Святого престола по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакад и председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде подписали меморандум о взаимопонимании.

Сегодня состоялось подписание уникального документа – меморандума о взаимопонимании между Управлением мусульман Кавказа и Святым престолом, об этом рассказали в УМК.

В управлении уточнили, что подписи под документом поставили его председатель Аллахшукюр Пашазаде и префект Дикастерии Святого престола по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакад.

В сообщении подчеркивается, что Ватикан впервые подписывает такой документ с религиозным центром.

Джордж Джейкоб Кувакад пояснил, что меморандум станет важным шагом на пути развития межрелигиозного диалога. Кардинал также вспомнил встречу, которая состоялась у него с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, указав, что в стране на высоком уровне продвигаются такие ценности, как мир и гармония.

Аллахшукюр Пашазаде передал Джорджу Джейкобу Кувакаду приветствия главы Азербайджана, поведал ему о значении строящегося в Баку католического храма, который будет открыт в следующем году.

Для воплощения меморандума в жизнь и поддержки межрелигиозного диалога будет создан Постоянный совместный комитет.

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